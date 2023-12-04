حملة حازم عمر تعقد لقاء تنظيميا مع أعضاء لجنة الشئون الصحية بالشعب الجمهوري

عقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء لجنة الشئون الصحية المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، والنائب مكرم رضوان، رئيس لجنة الشئون الصحية المركزية، والوكلاء، وأمناء السر للجنة الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للنائب مكرم رضوان، رحب فيها بالحضور من لجنة الشئون الصحية، مشيرًا إلى أن اللجنة سيكون لها دور في الاستعداد للعملية الانتخابية، مثلها مثل باقي لجان وأمانات الحزب، لاسيما أنهم سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

من جانبه قام اللواء أبو هميلة، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمهندس حازم عمر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، تقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين.