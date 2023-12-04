ركاب قطار إنتر سيتي إكسبريس الألماني يعلقون لساعات في نفق بدون تدفئة

اضطر ركاب قطار ألماني سريع بين المدن "إنتر سيتي إكسبريس" إلى الانتظار لمدة ثلاث ساعات تقريبا، وذلك في الوقت الذي كان فيه القطار عالقا داخل نفق في بلجيكا.

وكان من الضروري أن يتوقف القطار السريع "إنتر سيتي إكسبريس" 317 المتجه من بروكسل إلى فرانكفورت مساء الأحد بسبب صعوبات فنية، وفقا لمتحدث باسم /الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية/. وتوقف القطار في نفق سوماني على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود الألمانية حوالي الساعة السادسة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

وأبلغ الركاب عن جلوسهم وانتظارهم لساعات في عرباتهم في الوقت الذي أصبحت فيه عربات القطار من الداخل أكثر برودة. وقال المتحدث باسم /الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية/ إنه في حوالي الساعة 9:00 مساء، تم سحب قطار /إنتر سيتي إكسبريس/ الألماين إلى مدينة لييج البلجيكية.

ولم يقدم حتى الآن أي تفاصيل أخرى حول سبب التوقف غير المقرر.