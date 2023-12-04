بوتين: العلاقات المثمرة بين ألمانيا وروسيا تم نسفها

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أسفه لانتهاء الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا في حفل لقبول أوراق اعتماد السفراء الأجانب المعينين حديثا اليوم الإثنين.

وقال بوتين للسفير الألماني الجديد ألكسندر جراف لامبسدورف، إن علاقات الطاقة بين برلين وموسكو "تم تدميرها حرفيا" بتخريب خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم في سبتمبر من العام الماضي.

كما اشتكى بوتين في خطابه أمام الكرملين، الذي تم بثه على التلفزيون الحكومي مساء اليوم الإثنين، من أنه تم قطع العلاقة "ليس بمبادرة (من روسيا)".

وحمل بوتين الحكومة الألمانية مسئولية العلاقات الفاترة التي قال إنها ليست مفيدة لألمانيا أو روسيا أو القارة الأوروبية بأكملها.

وقال بوتين إن روسيا كانت دائما موردا موثوقا للطاقة، وكانت مستعدة لأن تكون موردا مرة أخرى.

وأدت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، إلى إعادة التفكير في اعتمادها على الطاقة الروسية، وإبرام صفقات مع موردي الغاز الطبيعي الآخرين.

وكانت موسكو فيما مضى مصدرا للغاز الرخيص، ثم قللت إمدادات الغاز إلى أوروبا ثم أوقفتها، عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1".

وفي سبتمبر 2022، تضررت خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في سلسلة من الانفجارات، فيما لا يزال الجاني مجهولا.

وكان لامبسدورف واحدا من 21 سفيرا معينا حديثا تم اعتمادهم خلال المراسم الروسية.

كما وجه بوتين انتقادات لسفراء دول أوروبية أخرى وأستراليا وكوريا الجنوبية، وسنغافورة بسبب سياسات حكومتهم تجاه موسكو.