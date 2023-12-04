بني سويف تواصل المتابعة الميدانية للوقوف على جاهزية اللجان استعدادا للانتخابات

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، جاهزية اللجان الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024، حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار 3 أيام بداية من 10 ديسمبر المقبل، وتسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تُجرى خلال 3 أيام بداية من 1 ديسمبر نفس الشهر.



وأكد توجيهات المحافظ بالمراجعة المستمرة لتجهيزات اللجان، مع التأكيد على أهمية التوعية بالمشاركة الإيجابية في أعمال الاقتراع والتصويت التي تُجرى تحت إشراف قضائي.



وكشف عن اقتصار دور ومهام الأجهزة التنفيذية على الجوانب التنظيمية والإدارية؛ لتسهيل عملية الاقتراع والتصويت.



ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تفاصيل استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية.



وقال إنه يقتصر دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في الانتخابات على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة؛ للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة، والإدارات المختصة بديوان عام محافظة بني سويف.



وأشار إلى أهمية البرامج التوعوية الجاري تنفيذها للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، وأن ذلك يؤثر على مستقبل الوطن والتوجه التنموي والخدمي للدولة المصرية، والذي ينعكس على حياة المواطنين في شتى المناحي.



وأكد تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية؛ للتعامل الفوري مع أية مشكلات أو شكاوى أو معوقات قد تطرأ على سير العملية الانتخابية، والتواصل الدائم بين القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية بينها: الصحة، الإسعاف، الكهرباء والحماية المدنية، والتضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات ذات الصلة.



وأضاف محافظ بني سويف: "راجعنا خطة جاهزية مقار اللجان الانتخابية المُخصصة لاستقبال الناخبين، وإجراءات تأمين المقار الانتخابية وإجراءات التيسير على المرضى وكبارالسن وذوي الإعاقة، وإمكانية تسهيل المواصلات للناخبين وغيرها من الإجراءات والخطوات المُنفذة والجاري الاستعداد لتنفيذها".