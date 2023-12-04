جيش الاحتلال: قتال يندلع في مناطق مأهولة بقطاع غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن قتالا يندلع في مناطق مأهولة بقطاع غزة، وذلك بالتزامن مع شن غارات غير مسبوقة على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، زعم أن قواتهم مصممة على الانتصار في كل معركة يخضونها في كل مناطق قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ تعليمات صدرت لقواتهم الموجودة في الميدان باتخاذ القرار المناسب بهدف تحقيق ما سماها أفضل النتائج.

وأوضح أنّ جيش الاحتلال هاجمت نقاطا تابعة لحزب الله اللبناني ردا على هجمات على إسرائيل.

وفي أول ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تقول أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 15 ألفا و899 شهيدا، مع وصول عدد الجرحى لـ42 ألفًا.