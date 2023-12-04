15 إصابة برصاص الاحتلال بينهم 4 خطيرة خلال مواجهات في مخيم قلنديا وكفر عقب

أصيب 15 مواطنا فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم أربعة بجروح خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 4 مواطنين أصيبوا بجروح خطيرة، ونُقلوا على أثرها إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الاثنين.

كما أصيب 6 آخرون بالرصاص الحي، وشاب بشظايا رصاص في الصدر والوجه، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في العين، وثلاثة آخرون جراء تعرضهم للضرب المبرح، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مقر محافظة القدس في مخيم قلنديا، وعددا من المحلات التجارية في طريق المطار.