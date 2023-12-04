أفيخاي أدرعي يزعم: هاجمنا خلال الليلة الماضية حوالي 200 هدف تابع لمنظمة حماس

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، إن: "الجيش هاجم خلال الليلة الماضية حوالي 200 هدف تابع لمنظمة حماس الإرهابية؛ وتم تدمير بنى تحتية إرهابية وُضعت داخل مدارس شمال القطاع"، بحسب زعمه.



وادعى عبر حسابه بموقع "إكس"، اليوم الاثنين، أن "القوات البرية دمرت بنية تحتية إرهابية وُضعت داخل مدرسة في بيت حانون، حيث استخدمت لمهاجمة قواتنا، وفي محيط المدرسة تم العثور كذلك على فتحتيْ نفقين إحداهما مفخخة، وساحة عبوات ناسفة ووسائل قتالية".



وذكر أن "طائرة تابعة لسلاح الجو شنت غارة على سيارات احتوت على صواريخ، وقذائف هاون ووسائل قتالية أخرى ومنعت استهداف القوات على المدى الفوري، كما وهاجمت طائرة أخرى ودمرت بنية تحتية عسكرية تم استخدامها لتنفيذ كمين بصواريخ مضادة للدروع ضد قواتنا"، على حد قوله.



وأضاف: "طائرات تابعة لسلاح الجو تقضي على مجموعة مخربين في جباليا. ولاحقًا هاجمت القوات مستودع الوسائل القتالية الذي انطلق منه المخربون"، بحسب ادعائه.



وواصل مزاعمه: "خلال ساعات الليل قوات تابعة لسلاح البحرية هاجمت عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس الإرهابية لمساعدة القوات المشاركة في المناورة البرية. بين الأهداف التي تمت مهاجمتها موقع استطلاع تابع للقوة البحرية الحمساوية وبنى تحتية إرهابية في مرسى غزة".







#عاجل جيش الدفاع هاجم خلال الليلة الماضية حوالي 200 هدف تابع لمنظمة حماس الإرهابية؛ تم تدمير بنى تحتية إرهابية وُضعت داخل مدارس شمال القطاع



🔻قامت القوات البرية بتدمير بنية تحتية إرهابية وُضعت داخل مدرسة في بيت حانون، حيث استخدمت لمهاجمة قواتنا. في محيط المدرسة تم العثور كذلك… pic.twitter.com/WW9JepSROP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 4, 2023