المحامون الجدد بالأقصر يؤدون اليمين القانونية أمام النقيب في المعادي

يؤدي المحامون الجدد بالأقصر، اليوم الإثنين، حلف اليمين القانونية في جلسة حلف اليمين بنادي المحامين بالمعادي في القاهرة.

وتعقد الجلسة لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، وصدر لهم رقم قيد، وأسمائهم مدرجة في الكشف المرفق، من النقابة الفرعية بالأقصر.

ومن المقرر أن يترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، والتي تعقدها النقابة العامة للمحامين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

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