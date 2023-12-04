وزارة التعليم الفلسطينية: 88% من مدارس غزة تعرضت للقصف الإسرائيلي

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، إنّ استهداف المدارس جيش الاحتلال للمدارس يمثل استهدافا للعملية التعليمية برمتها.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «آخر النهار» الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة «النهار»، مساء الاثنين، أنّ الاحتلال يشن حربا على الرواية وعلى المناهج كما يحدث في القدس، كما جرى في السنوات الماضية.

وأفاد بأن 270 مدرسة من أصل 307 مدارس تعرضت للقصف في قطاع غزة بشكل متفاوت (بنسبة 88%).

ولفت إلى أنّ الاستهداف الدائم للتعليم من قِبل جيش الاحتلال للتعليم يمثل محاولة لـ«كي الوعي» وحرمان الفلسطينيين من حقهم في التعليم.

ونوه الخضور بأنّ جيش الاحتلال ينتهك حق الشعب الفلسطيني في الحياة ومن ثم لا معنى لأي حق آخر.

وفي أول ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تقول أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 15 ألفا و899 شهيدا، مع وصول عدد الجرحى لـ42 ألفًا.