وطالب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول العالم الحر، بالتحرك الفوري لوقف العدوان والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.وناشد الأمم المتحدة تنفيذ أحكام القانون الإنساني لحماية المستشفيات والأطقم الصحية والطبية، وتجريم استهدافها من الاحتلال، داعيًا إلى توفير ممر إنساني آمن يضمن دخول الوقود والإمدادات الطبية للقطاع.ودعا دول العالم إلى إرسال مستشفيات ميدانية بقدرات استيعابية وقدرات كبيرة إلى قطاع غزة، فضلًا عن إرسال الوفود الطبية المتخصصة لإنقاذ الجرحى في المستشفيات.وطلب من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الكوادر الطبية المعتقلة في سجون الاحتلال.وجدد الدعوة إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية، للعمل الفوري على منع الكارثة الصحية التي يتعرض لها النازحون في مراكز الإيواء.