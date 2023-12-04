 صحة غزة: أكثر من 1.5 مليون نازح في مراكز الإيواء يتعرضون للموت البطيء - بوابة الشروق
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صحة غزة: أكثر من 1.5 مليون نازح في مراكز الإيواء يتعرضون للموت البطيء

هديل هلال
نشر في: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 3:31 م | آخر تحديث: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 3:31 م
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني في مراكز الإيواء، خاصة الحوامل والأطفال وكبار السن والجرحى والمرضى، يتعرضون للموت البطيء».

وطالب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول العالم الحر، بالتحرك الفوري لوقف العدوان والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وناشد الأمم المتحدة تنفيذ أحكام القانون الإنساني لحماية المستشفيات والأطقم الصحية والطبية، وتجريم استهدافها من الاحتلال، داعيًا إلى توفير ممر إنساني آمن يضمن دخول الوقود والإمدادات الطبية للقطاع.

ودعا دول العالم إلى إرسال مستشفيات ميدانية بقدرات استيعابية وقدرات كبيرة إلى قطاع غزة، فضلًا عن إرسال الوفود الطبية المتخصصة لإنقاذ الجرحى في المستشفيات.

وطلب من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الكوادر الطبية المعتقلة في سجون الاحتلال.

وجدد الدعوة إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية، للعمل الفوري على منع الكارثة الصحية التي يتعرض لها النازحون في مراكز الإيواء.

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