السفير حسام زكي يشارك في منتدى ليانجتشو لحوار الحضارات

شارك السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في الدورة الأولى لمنتدى ليانجتشو لحوار الحضارات، الذي عقد أمس بمدينة هانغتشو.

وألقى السفير حسام زكي كلمة في المنتدى نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والتي أكد خلالها أهمية هذا المنتدى في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية والتي تستدعي دعم الروابط بين الجانبين العربي والصيني في مختلف المجالات لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات وأهمية إقامة حوار بنّاء وفاعل، خاصة في ظل ما نشهده من ويلات الحروب والدمار والتي تتجلى في أبشع مظاهرها في غزة، وما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال من جرائم بشعة في حق الشعب الفلسطيني.

وأشار زكي في كلمته إلى أهمية التمسك بالحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة لتعزيز الاحترام والتفاهم المتبادل بين الشعوب ونبذ كافة أشكال الصراع والصدام بين الحضارات، كما تطرق إلى تأكيد إعلان الرياض الصادر عن القمة العربية الصينية الأولى التي عقدت نهاية العامة الماضي، والذي أكد على أهمية تكريس القيم المشتركة للبشرية جمعاء، والمتمثلة في السلام والتنمية والعدالة والإنصاف والديمقراطية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع بيان مشترك على هامش أعمال المنتدى بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الثقافة والسياحة الصينية حول تنفيذ مبادرة "الحضارات العالمية"، والتي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج في منتصف مارس الماضي، والتي تمثل قوة دفع إيجابية نحو تسريع مسيرة التنمية وبناء مجتمعات تقوم على الاحترام والتنوع الحضاري.

كما التقى زكي مع وزير الثقافة والسياحة الصيني سون يهلي على هامش أعمال المنتدى، حيث شهد اللقاء الحديث حول أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين بشكل عام، وفي المجالات الثقافية بشكل خاص، والتي تُوجت بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في شهر أغسطس 2023، حيث أعرب زكي عن تطلعه إلى تفعيلها بما يُفضي إلى تنفيذ المصالح والأولويات المشتركة للدول العربية بشكل عام وللدول العربية الأقل نمواً، والتي تشهد حروباً ونزاعات مسلحة بشكل خاص، وذلك من خلال تقديم برامج وأنشطة لدعم بناء قدرات وإعادة إعمار المؤسسات الثقافية بهذه البلدان.