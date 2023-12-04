طالبات جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية يشاركن فى فعاليات «تكافؤ الفرص»

شاركت طالبات جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية، برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، فى فعاليات البرنامج التدريبي إعداد القادة العام "تكافؤ الفرص"، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، تحت شعار رائدات المستقبل، بمشاركة 200 طالبة من الجامعات التكنولوجية، خلال الفترة من 2 إلى 2 ديسمبر الجارى.

وأوضح الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، في تصريح اليوم الاثنين، أن البرنامج يهدف إلى التوعية بقضايا تمكين المرأة ومكافحة العنف والتطرف، وكذلك التغذية السليمة والصحة الإنجابية، إلى جانب توضيح دور المجلس القومى للمرأة فى مواجهة القضايا المجتمعية، بالإضافة إلى محاضرات حول قضايا الطلاق والخطاب الدينى المعتدل ودور الإعلام فى بناء الوعى لدى المجتمع المصرى، وتضمن البرنامج انشطة ثقافية، فنية، ورياضية.

وأشار الدكتور عربى كشك إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة وقضاياها المختلفة وتعزيز مكانتها والتى أصبحت أيقونة العمل المجتمعى خاصة فى ظل الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالمرأة ودعمها فى مختلف المجالات، وتعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، فضلا عن نشر الوعي بها والإسهام فى ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

وأكد كشك اهتمامه الدائم والمستمر بمشاركة الطلاب بالملتقيات التى ينظمها معهد إعداد القادة بين الجامعات المصرية تشجيعًا للطلاب وإعدادهم كقادة للمستقبل، لكي يكونوا قادرين على تحمل المسئولية وإكسابهم مختلف الخبرات، وذلك فى إطار اهتمام الجامعة ببناء الشخصية المتكاملة للطلاب وتعزيز قدراتهم على الابتكار والتميز.