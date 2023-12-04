أطباء بلا حدود تطلق حملة وقف فوري لإطلاق النار في غزة

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، اليوم الاثنين، إطلاقها حملة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة، التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، على حسابها الرسمي عبر منصة «إكس»، وفق وكالة الأناضول.

كما طالبت المنظمة الحكومات بـ«الضغط على إسرائيل من أجل وقف الهجمات على المدنيين وإنهاء الحصار في غزة».

وأضافت: «نطلق اليوم حملة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.. يجب أن يتوقف كل هذا الآن».

وفي أول ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تقول أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 15 ألفا و899 شهيدا، مع وصول عدد الجرحى لـ42 ألفًا.