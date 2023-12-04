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نقل أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين الى مستشفيات تونس

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 4:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 4:09 ص

حطت طائرة عسكرية بمطار قرطاج الدولي مساء اليوم الأحد وعلى متنها 39 جريحا فلسطينيا من قطاع غزة لتلقي العلاج في تونس.

وكانت الطائرة العسكرية توجهت فجر اليوم إلى مطار العريش في مصر وعلى متنها أطباء وممثلون عن منظمة الهلال الاحمر، لنقل أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفيات تونس بالتنسيق مع السلطات المصرية.

وقال رئيس المركز العسكري للإسعافات الاستعجالية العميد مكي بن صالح إن اصابات الجرحى تتمثل في رضوض وحروق فيما يعاني رضيع من ارتجاج في المخ.

وقال مستشار لدى الرئيس قيس سعيد، إن التنسيق مستمر مع السلطات المصرية والهلال الأحمر التونسي والفلسطيني لنقل أعداد أكبر من الجرحى إلى تونس.

وبدأ الجيش الاسرائيلي حملة قصف مكثفة على قطاع غزة في أعقاب هجوم مفاجئ لمقاتلي حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية أوقع أكثر من 1400 قتيل اسرائيلي.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، قتلت الهجمات الإسرائيلية أكثر من 15 ألف شخص وجرحت ما يفوق 41 ألفا، وفقا آخر أرقام الصادرة عن حماس.

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