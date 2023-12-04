الرئيس الألماني يستقبل نظيره البرازيلي استقبالا رسميا في برلين

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استقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، نظيره البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا استقبالا رسميا في برلين اليوم الاثنين.

واستعرض الرئيسان حرس الشرف قبالة القصر الرئاسي الألماني "بيلفو"، وذلك في مستهل المحادثات السياسية التي يعتزم الرئيس البرازيلي إجراءها في ألمانيا.

وفي أعقاب محادثة بين الرئيسين، أعلن المكتب الرئاسي الألماني أن "البرازيل شريك مهم بالنسبة لألمانيا وأوروبا من أجل دفع أجندة المناخ العالمية قدما"، وأردف أن " من المنتظر مواصلة تعزيز التعاون بين ألمانيا والبرازيل في مجال مكافحة أزمة المناخ وكذلك الفقر وعدم المساواة".

وكان شتاينماير شارك في مراسم تولي لولا مهام منصبه في العاصمة البرازيلية برازيليا مطلع العام، وتوجه لولا من القصر الرئاسي الألماني "بيلفو" إلى مجلس الولايات الألمانية حيث استقبلته رئيسة المجلس مانويلا شفيزيج لإجراء محادثة معه.

ويبدأ الجزء الأهم في زيارة لولا ظهر اليوم عندما يستقبله المستشار الألماني أولاف شولتس للمشاركة في المشاورات الحكومية المشتركة بين البلدين وهي أول نسخة يتم إطلاقها من هذه المشاورات منذ أكثر من ثمانية أعوام.

وحسب تصريحات الحكومة الألمانية، ستدور هذه المشاورات حول القضايا الثنائية المتعلقة بالسياسة المالية والسياسة الاقتصادية والتحول الأخضر وقضايا الطاقة والمناخ والتنمية البيئية والتغذية والسياسة الخارجية والسياسة الدفاعية.

ويعد هذا اللقاء مهما بالنسبة لبرلين لأن البرازيل تولت الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين في مطلع ديسمبر الجاري.