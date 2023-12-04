قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن قواتهم تواصل توسيع العمليات البرية في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أن العمليات يتم تنفيذها في كل أرجاء قطاع غزة ضد أهداف وصفها بـ«المهمة والدقيقة»، مدعيا أنها تقوم على الاستخبارات.

وزعم أن العمليات تستهدف ضرب مراكز القوة لحركة حماس، متحدثا عن تنفيذ عمليات كبيرة من خلال سلاح الجو.

وادعى أن عمليات جيش الاحتلال تصيب كثيرا من عناصر المقاومة الفلسطينية، زاعما أن قواتهم تتقدم من نفق إلى نفق.

وفي أول ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تقول أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 15 ألفا و899 شهيدا، مع وصول عدد الجرحى لـ42 ألفًا.