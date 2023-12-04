الحكومة الأمريكية تقول إنها لم تكن تعلم بخطط حماس لشن هجمات

قال مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي جون كيربي اليوم الأحد إن الحكومة الأمريكية لم يتم إبلاغها بالهجوم الذي خططت حماس لشنه على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وذكر كيربي لتليفزيون "‘إن بي سي" أن "مجتمع استخباراتنا قالوا أنهم بحثوا ذلك – ولا يتوفر لديهم أي مؤشر في الوقت الحالى علي أنه كان لديهم أي تحذير مسبق بشأن الوثيقة ( التي تم تداولها في إسرائيل حول هجوم حماس) ، أو أي علم بها."

وتأتي هذه التعليقات في أعقاب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يكشف أن إسرائيل كانت قد تلقت معلومات حول هجوم محتمل بمثل هذه الضخامة قبل أكثر من عام من هجوم 7 أكتوبر.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، كان هناك تداول واسع النطاق من قبل السلطات الإسرائيلية لوثيقة مكونة من 40 صفحة تحمل الاسم الرمزي "جدار أريحا" والتي أوضحت الخطوط العريضة لخطة معركة حماس.

ويُزعم أن الخطة تشبه هجوم 7 أكتوبر في كثير من التفاصيل.

وبحسب التقرير، فإن المسودة كانت قد وصلت بالفعل إلى أيدي السلطات الإسرائيلية قبل أكثر من عام من الهجوم، وتم تداولها حينها في الدوائر العسكرية والاستخباراتية.

ومع ذلك، فقد رفضها الخبراء في نهاية المطاف باعتبارها طموحة بصورة تفوق الحد ويصعب للغاية على حركة حماس تنفيذها.