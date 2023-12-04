مشاهد مروعة من قصف إسرائيلي جنوني على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

تداول ناشطون على الإنترنت، لقطات مصورة توثّق القصف الإسرائيلي العنيف وغير المسبوق على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

شاهد | جانب من القصف العنيف الذي يشنه الاحتلال على خانيونس، جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/Q04eTXHAWA — أحمد الشلفي ahmed alshalfi (@alshalfia) December 4, 2023

ويحاكي القصف الذي يشنه جيش الاحتلال، في مناطق شمال غزة والذي أحدث موجات ضخمة من نزوح المواطنين.

خانيونس

أبادة جماعية

أبادة جماعية



حسبنا الله ونعم الوكيل

يا رب كون معهم واحميهم يا رب pic.twitter.com/9wuG6bUEtd — همّام 𓂆 (@hammam12m) December 4, 2023

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قصف عنيف استهدف خانيونس قبل قليل #GazaGenocide pic.twitter.com/F57XU9YSbb — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) December 4, 2023

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام، أن جيش الاحتلال شكّل من خلال هذا القصف غير المسبوق، أحزمة نارية في مدينة خانيونس.

وفي أول ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تقول أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 15 ألفا و899 شهيدا، مع وصول عدد الجرحى لـ42 ألفًا.