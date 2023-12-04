قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيحاكم كمجرم حرب»، معقبًا: «نتنياهو دخل التاريخ بلقب جزار غزة ونحن نعد العدة لمحاكمته».

وأضاف في كلمة خلال مشاركته في اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، صباح الاثنين: «لدينا رؤية لبحث استراتيجيات جديدة منها محاكمة المسئولين عن المجازر الإسرائيلية».

ونوه أن «اثنين من كل ثلاثة شهداء في غزة أطفال ورضع ونساء»، قائلًا إن «عدد المفقودين بقطاع غزة تجاوز 6 آلاف و500»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «الأناضول».

وذكر أن «الذين يحاولون تمرير مقتل هذا العدد الكبير من الأبرياء في غزة، وإضفاء الشرعية عليه بذريعة (حماس) لم يعد لديهم كلمة واحدة يقولونها للإنسانية».

وأكمل: «هناك 121 دولة بالأمم المتحدة قالت فلتتوقف الحرب على غزة ولا نريد إراقة دماء أكثر، ومن جانب آخر هناك 3 إلى 5 دول أعطت تفويضا مفتوحا لهجمات إسرائيل».

وأكد أن «غزة أرض فلسطينية للفلسطينيين وستبقى كذلك إلى الأبد»، موضحًا أن «منظمة التعاون الإسلامي التي تأسست بهدف الدفاع عن القضية الفلسطينية، توفر أرضية مهمة للنضال بصوت وجسد واحد».