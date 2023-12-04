ندوات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بأسوان

أطلقت الجهات المعنية من وحدات محلية ومديريات وإدارات في أسوان، عددا من ندوات للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية بالأداء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر.

وعقدت الوحدة المحلية لمدينة السباعية، اجتماعا موسعا بالقيادات الطبيعية والشبابية، وبحضور راعي كنيسة العذراء مريم بالسباعية لتفعيل المشاركة الجادة في الانتخابات الرئاسية والظهور بالصورة المشرفة ليأتى ذلك ضمن تفعيل هذا الدور الحيوى بالدواوين العمومية للعائلات والقبائل والطوائف وحثهم على المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم.

فيما قامت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة بتنفيذ سلسلة من ندوات التوعية بالمشاركة فى الانتخابات بعنوان "قيمة الوطن وتعزيز دور المواطنة"، وبرعاية محافظ أسوان بهدف إعلاء وغرس روح الولاء والانتماء للوطن لدى النشء والشباب والمرأة والفتيات، بالإضافة إلى زيادة الوعى من خلال الاستعانة بعدد من المحاضرين المتخصصين مع توزيع هدايا تذكارية على أصحاب المهارات والمتفوقين.