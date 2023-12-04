 الرئيس الصيني يلتقي نظيره البيلاروسي في بكين - بوابة الشروق
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الرئيس الصيني يلتقي نظيره البيلاروسي في بكين

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 10:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 10:53 ص

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الرئيس الصيني شي جين بينج، التقى نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في العاصمة الصينية بكين، اليوم الاثنين.

ولم تذكر وكالة الأنباء أية تفاصيل أخرى عن الاجتماع الذي عقد في بكين.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، نقلا عن الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية، أنه من المقرر أن يزور لوكاشينكو الصين في يومي 3 و4 ديسمبر الجاري للقاء شي، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

ويتضمن جدول الأعمال قضايا التجارة والاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي. كما تتضمن الزيارة عددا من الفعاليات الاجتماعية والإنسانية.


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