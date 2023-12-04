مطار سنغافورة شانجي يوفر تأجيرا مجانيا للدراجات الهوائية لركاب الترانزيت

مثل ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، يُدرج مطار سنغافورة شانجي بمطاعمه وشلالاته الداخلية، لسنوات على قمة تصنيفات المطارات العالمية بصورة منتظمة أو شبه منتظمة.

ولا يعد المطار ذو الصالات الخمس بوابة للدولة المدينة الواقعة بجنوب شرق آسيا فحسب، ولكنه نقطة عبور مكتظة بالركاب للرحلات طويلة المسافة التي تربط أجزاء أخرى من منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

ولكن لم يعد يتحتم على المسافرين الجلوس في الاستراحات حول الصالات الفخمة فحسب بينما ينتظرون رحلات الربط، حيث بدأ المطار عرض تأجير الدراجات الهوائية لمدة ساعتين مجانا لركاب الترانزيت، مما يمكنهم من القيام بجولة سريعة بعد عبور سريع من بوابات الهجرة.

وتبلغ مساحة سنغافورة أكثر بقليل من 700 كلومتر مربع، أي أنها أصغر بشكل طفيف من برلين وأقل من نصف مساحة لندن، مما يعني أن الرحلة حتى بالدراجة الهوائية إلى قلب المدينة، فلنقل إلى مجمعات أوركارد رود التجارية أو الشوارع العطرية في وحول مطاعم ليتل إنديا، لابد أن تستغرق نحو ساعة و15 دقيقة.

ولكن شانجي به الكثير من الأماكن لإنفاق الأموال فيها وتناول الطعام، مما يعني أن القيام بجولة في ملاهي وايلد وايلد ويت أو متنزه شانجي بيتش بارك الشاطئي قد يكون ممتعا خلال انتظار رحلة الربط.

وتقع المتنزهات على مسافة قريبة من المطار، ما يعني أن الركاب بإمكانهم إعادة الدراجة خلال ساعتين وفترة السماح هي 10 دقائق، وبعدها يبدأ تفعيل رسوم التأجير.

ويستمر هذا العرض حتى نوفمبر 2024 ويستلزم أن يكون لدى المشاركين فترة توقف ما بين 5 ساعات ونصف و24 ساعة وليكون لديهم بطاقة صعود للطائرة.

ولكن الجانب السلبي هو أن سنغافورة حارة ورطبة، وعادة ما تكون درجات الحرارة في الثلاثينيات رغم أن المطار يوفر أيضا الاستحمام مجانا للدراجين.

ولكن إن لم يكن الراكب يريد الاستحمام في مكان خارجي، فأن استخدام الدراجة الهوائية قد لا يكون فكرة جيدة خلال المواسم المطيرة –من نوفمبر إلى مارس ومن يونيو إلى سبتمبر – عندما تكون العواصف الرعدية والأمطار حدثا يوميا.