زيمبابوي تستخدم صادرات البلاتين لسداد قرض مصرفي خارجي بقيمة 400 مليون دولار

تعتزم زيمبابوي استخدام حصيلة صادراتها من البلاتين لسداد قرض قيمته 400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، في الوقت الذي تحولت فيه الدولة المثقلة بالديون لاستخدام ثروتها المعدنية للحصول على خطوط ائتمان جديدة.

يذكر أن اعتماد زيمبابوي على مواردها من البلاتين لتأمين حصولها على قروض يؤكد الصعوبات التي تواجهها البلاد في الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.

تبلغ ديون زيمبابوي 18 مليار دولار ومازالت غير مؤهلة للحصول على خطوط ائتمان جديدة من المؤسسات المالية متعددة الجنسيات بما في ذلك البنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التنمية الأفريقي.

وفي فبراير الماضي، وقعت زيمبابوي اتفاقا مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل عجز الميزانية ومشروعات مرتبطة بالبنية التحتية لقطاع التجارة، بحسب أحدث تقرير قدمته الخزانة في زيمبابوي إلى البرلمان حول موقف الدين العام.

وبلغ سعر الفائدة على هذا القرض 10.2% ومدته 6 سنوات، مع زيادة سعر الفائدة إلى 12.2% في حال التخلف عن السداد في الموعد المقرر.

وبحسب تقرير فإن البنك المركزي في زيمبابوي سوف يستخدم 35% من حصيلة صادرات البلاتين التي يديرها البنك لسداد قرض بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

وقالت الخزانة الزيمبابوية، إن قرض البنك الأفريقي "نجاحا كبيرا" للحكومة في ضوء امتناع مؤسسات التمويل متعددة الجنسية عن إقراض زيمبابوي على مدى أكثر من عقدين من الزمن، وصعوبة الحصول على تمويلات من الأسواق الخارجية.

من ناحية أخرى أبقى البنك المركزي في زيمبابوي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير بعد أول اجتماع له منذ اعتماد مقياس جديد للتضخم ليعكس استخدام الدولار الأمريكي على نطاق أوسع في الاقتصاد.

وأعلن البنك، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني من العاصمة الزيمبابوية هراري اليوم الاثنين، أن لجنة السياسة النقدية أبقت على سعر الفائدة الرئيسي عند 130%، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت زيمبابوي أعلى معدلات الفائدة في أفريقيا، والثانية عالميا بعد الأرجنتين، التي يبلغ المعدل فيها 133%.

وجاءت هذه الزيادة بعد ارتفاع معدل أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 4.5% في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 2.5% في أكتوبر الماضي، متجاوزة هدف البنك المركزي البالغ 3%.

وساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمرافق بشكل كبير في هذه الزيادة، وفقا لبيانات وكالة الإحصاء الوطنية.

وقال محافظ البنك المركزي في زيمبابوي جون مانجوديا، في البيان، "لا تزال لجنة السياسة النقدية ملتزمة باتباع سياسة نقدية متشددة لحماية استقرار الاقتصاد الكلي السائد وضمان بقاء توقعات التضخم ثابتة على المدى القصير إلى المتوسط".