تدريبات بدنية خاصة لعبد المنعم وياسر إبراهيم في الأهلي

خاض محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي اليوم الإثنين، تدريبات بدنية في ملعب مختار التتش بالجزيرة، على هامش المران استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين يوم الجمعة القادم في الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأدى عبد المنعم جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، قبل أن يخوض تدريبات بدنية خاصة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية ‏بصورة طبيعية.‏

كما خاض ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر جلسة علاج طبيعي في «الجيم».

طبيب الأهلي أحمد جاب الله أكد أن حالة ياسر إبراهيم مطمئنة للغاية بعد أن كان قد تعرض للإصابة بكدمة أعلى الركبة ‏خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي.

وعاد الأهلي إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز ‏التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.