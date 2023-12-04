وصف الإعلامي أسامة كمال، استضافة مصر للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس 2023» بأنها فخر للوطن.

وقال خلال برنامجه «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، إن المعرض يمثل فخرا لمصر لانعقاده في ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أنّ مصر تتقدم بشكل مستمر في تصنيع سلاحها، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الصدد.

وأضاف أن المعرض يضم عددًا كبيرا من الدول، ومؤثرين في صناعة الأسلحة، وشركات رائدة في هذا المجال الاستراتيجي.

وصباح الاثنين، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023.

ويضم معرض إيدكس، 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم، لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.