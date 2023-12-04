السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد مستجدات العمل بمشروع تطوير سوق الدهشوري

تفقد، اليوم، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، الذي يتم تنفيذه تفعيلاً لبروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، وضمن استراتيجية المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير متطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

وتابع السكرتير العام المساعد الإنشاءات الجاري تنفيذها مقارنة بالبرنامج الزمني للتنفيذ، حيث يجرى حالياً العمل في الانتهاء من إنشاء القواعد الخرسانية للأعمدة، وذلك بعدما تم الانتهاء من الأساسات، تمهيدا لاستكمال باقى الأعمال بالمشروع الذي يتم تنفيذه على مساحة تزيد عن 2900م، لإنشاء سوق حضاري، لافتا إلى توجيهات المحافظ بأهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والتوقيتات الزمنية للمشروع.