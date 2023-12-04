تطلق هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة، والذي تقام دورته الرابعة برئاسة د. إيهاب محمد عبد العزيز، والذي في فرع ثقافة القليوبية.

وتحت عنوان "روئ مستقبلية للتشخيص والتأهيل والوقاية من الإعاقة"، تستضيف مكتبة مصر العامة ببنها فعاليات المؤتمر صباح الخميس المقبل، بالتزامن مع احتفال الهيئة باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة.

يتضمن المؤتمر ثلاث جلسات تناقش خلالها مجموعة من الأبحاث ضمن ثلاثة محاور وهي، الأول بعنوان "روئ جديدة للوقاية من الأسباب المؤدية للإعاقات" تديرها د. إيمان سيد حسن، ويأتي المحور الثاني بعنوان "رؤى جديدة لتشخيص ذوي الاحتياجات الخاصة" يديرها د. مصطفى عاشور، ثم المحور الثالث "رؤى جديدة في علاج وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة" نسرين لاشين، وختاما جلسة التوصيات.

وضمن المؤتمر يتم تكريم رئيس المؤتمر بدرع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكل من د. ممدوح محمود العرب، وأ.د عمر السيد الشوربجي، واللواء طبيب أمجد جمال الدين، ومن النماذج المشرفة لذوي الاحتياجات الخاصة السيدة إيمان عبدالله معوض مُعلمة بمدرسة النور.

يأتي المؤتمر بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة مسعود شومان، وضمن أجندة مؤتمرات التمكين الثقافي بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي وفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد.

يتضمن كتاب المؤتمر مجموعة من الأبحاث ضمن محاور المؤتمر، وهي كالتالي "تقنية التغذية العصبية الراجعة (النيوروفيدباك)" د. إيهاب محمد عبد العزيز، و"استخدام تقنية الواقع الافتراضي في علاج التوحد" نسرين لاشين، ويأتي المبحث الثالث بعنوان "واقع الخدمات المساندة لتمكين ذوي صعوبات التعلم في مجالات العمل" مصطفى عاشور.

كما تطرح د. إيمان سيد حسن بحثا بعنوان "التنظيم الانفعالي ودوره في تحقيق حدة أعراض نقص الانتباه والنشاط الزائد لدى عينة من الأطفال"، ويختتم الكتاب ببحث بعنوان "أدوار الإدارات المدرسية في مواجهة مشكلات الدمج بمدارس الحلقة الثانية من التعليم الأساسي بمحافظة القليوبية" لهناء منصور.