الإعلام الحكومي في غزة: آليات الاحتلال تقترب من المستشفى المعمداني

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن آليات الاحتلال تقترب من المستشفى المعمداني، وذلك بحسب ما أفادته وكالة «صفا»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.



ونوه المكتب، في وقت سابق من الاثنين، أن القصف الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا بشمال القطاع، «يُعدُّ انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية».



واعتبر المكتب في بيان صدر فجر الاثنين، أن القصف «يدلل على وجود خطة إسرائيلية متكاملة ومعتمدة تهدف إلى القضاء على القطاع الصحي بما يشمل ذلك مباني المستشفيات».



وذكر المكتب أن «جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بشكل مباشر أكثر من 14 مستشفى بمحافظتي غزة وشمال غزة بصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات، وحاول اغتيال العديد من الأطباء، واعتقل 35 طبيباً، وعلى رأسهم د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي».



وطالب المكتب، المجتمع الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بـ«وقف الضوء الأخضر الذي منحوه للاحتلال باستهداف المستشفيات وموافقتهم له على تدمير القطاع الصحي في قطاع غزة، كون ذلك جريمة حرب منظّمة يُعاقب عليها القانون الدولي وتُجرّمها كل القوانين والمواثيق الدولية، والسكوت عنها يعدُّ مشاركة فاعلة فيها».