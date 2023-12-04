السلطات الإيطالية تحتجز سفينة الإغاثة الألمانية هيومانيتي 1

أعلنت منظمة "إس أو إس هيومانيتي" الإغاثية الألمانية، اليوم الاثنين، أن السلطات الإيطالية احتجزت سفينتها "هيومانيتي 1" بعد قيامها بعملية إنقاذ في وسط البحر المتوسط مساء أول أمس السبت.

وأوضحت المنظمة الألمانية، أن السلطات في مدينة كروتوني جنوبي إيطاليا أخرجت السفينة من حركة المرور في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن فترة الاحتجاز ستستمر لمدة 20 يوما كما أنه تم فرض غرامة مالية عليها.

ولم تصدر معلومات رسمية بعد من خفر السواحل الإيطالية عن هذه الواقعة.

وأشارت المنظمة، إلى إخطار طاقم "هيومانيتي 1" باحتجازها بعد أن أنقذت نحو 200 مهاجر غير شرعي من الغرق في عرض البحر وأحضرتهم إلى البر في مدينة كالابريا الساحلية.

وتتهم السلطات الإيطالية المنظمة بأنها تجاهلت في وقت سابق تعليمات من خفر السواحل الليبية بمغادرة المنطقة.

وأوضحت المنظمة، أن السفينة تمكنت خلال عمليتها من إنقاذ 46 شخصا كانوا في المياه بالفعل، وبدورها تقول السلطات الإيطالية إن طاقم السفينة هو المسئول عن هروب المهاجرين غير الشرعيين من خفر السواحل الليبية وقفزهم في المياه غير أن المنظمة الألمانية تنفي هذه الاتهامات وأعلنت أنها عازمة على مقاضاة السلطات الإيطالية.