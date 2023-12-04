الإسكان: جار الإعداد لتنفيذ الطرق والمرافق بمنطقة السلام المضافة لمدينة الشروق

تفقد رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس علي سعد، اليوم الاثنين، سير العمل بمنطقة "السلام" المضافة لمدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز؛ بهدف الإعداد لأعمال تمهيد الطرق، ومدخل المنطقة، وإمدادها بالمرافق الرئيسية، تمهيدا لتنميتها.

كما تم مراجعة الموقف الحالي لمسارات خطوط البترول المارة بالمنطقة، والجاري تغييرها بخطوط جديدة، وكذلك المراجعة على الطبيعة لمواقع أبراج الكهرباء، بهدف تنفيذ الأعمال لتنمية المنطقة.

واستكمل رئيس الجهاز الجولة بتفقد المحاور والطرق، وكذا الحدائق العامة بتلك الأحياء، موجها بتكثيف المتابعة للتطوير بالحدائق، والنظافة، والمرور اليومي بجميع أنحاء المدينة، والعمل دائما على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

كما أعلن سعد، تشغيل خطي مواصلات خارجيين جديدين للربط بين المدينة ومناطق وأحياء محافظة القاهرة، وذلك بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، بهدف التيسير على سكان المدينة، والمترددين عليها.

وأوضح أن مسار الخط الأول هو "مدينة الشروق - رمسيس"، والثاني (الشروق - السيدة عائشة)، وذلك بصفة تجريبية لحين الاستقرار على المسارات المطلوبة وفقا للاحتياجات الفعلية.

وأشار المهندس علي سعد إلى أن ذلك يأتي استجابة لرغبة السكان، وتدعيما لمنظومة النقل الخارجي سواء المملوكة للجهاز، أو خطوط النقل العام والخاص بمدينة الشروق.

من جهة أُخرى، أعلن رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الانتهاء من إحلال وتجديد 400 قاعدة عامود إنارة بالأحياء السابع والثامن والتاسع ضمن خطة الجهاز، نظرا لتنفيذها منذ فترة طويلة، وذلك حرصا على السلامة العامة.. مؤكدا استكمال الأعمال داخل نطاق الأحياء المذكورة.