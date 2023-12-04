اتحاد عمال بورسعيد ينظم ندوة الأمن القومي المصري وأبعاده

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نظم الاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظة بورسعيد، برئاسة فهمي الششتاوي، ندوة تثقيفية توعوية عن الأمن القومي المصري وأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.



جاء ذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالنادي الاجتماعي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، بقيادة أحمد ابوالعطا، شهدت حضور أعضاء النقابات النقابية والعمالية والمهنية، وممثلي المجتمع المدني والعمل الأهلي.

وقال فهمي الششتاوي، رئيس اتحاد عمال بورسعيد، إن مصر تتعرض لمخاطر يجب علينا أن نعرفهالمواجهتها.

وتحدث المهندس خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، عن تاريخ مدينة بورسعيد الباسلة اسمها مسجل بكل الحروب التي خاضها مصر.

وقال الفنان إبراهيم عبد القادر، إن بورسعيد شاهدة على التصدي العدوان الثلاثي ومواجهته .

وقال الدكتور حسام الدين أنور، الخبير الاستراتيجي، إن بورسعيد الباسلة مثال للتضحية، وعمال مصر هم العمود الفقري للدولة.

وتحدث عن عقل المواطن المصري هو المستهدف في حروب الجيل الرابع، والأساليب التي تهدف الوصول لحالة الاحتقان، لتدمير وهدم الدول، وتفجير الدول من الداخل .

واستعرض الشائعات والهدف من نشرها وتأثيرتها السلبية على المجتمع، ودور المواطن في حصارها ومواجهتها.

قامت فرقة الفنون الشعبية بتقديم عرض فني عن البحر والسفن والة السمسمية، والفرقة الفنية لذوي الهمم.

تم عرض فيلم تسجيلي عن الإنجازات الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية الكبري التي تم تنفيذها في بورسعيد.