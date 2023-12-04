القوات المسلحة الفلبينية تبدأ التحقق من مزاعم مسئولية داعش عن هجوم بولاية ميندناو

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شرعت القوات المسلحة الفلبينية في التحقق من مزاعم تنظيم داعش، بشأن مسئوليته عن تفجير بنادي جامعة ولاية ميندناو الرياضي بمدينة مراوي أمس الأحد، الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 50 آخرين على الأقل.

ونقلت وكالة أنباء الفلبين، اليوم الاثنين، عن اكسيركسيس ترينيداد رئيس مكتب الشئون العامة بالقوات المسلحة الفلبينية قوله فى رسالة للصحفيين اليوم: "إن القوات المسلحة الفلبينية تتحقق من مزاعم لتنظيم داعش وردت فى تقارير إخبارية حديثة وتورط جماعة الدولة الإسلامية (مجموعة الموت) فى هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة".

يأتي ذلك بعد نشر المنافذ الإعلامية الأجنبية تقارير عن زعم تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم.

وبدأت القوات المسلحة الفلبينية تحقيقاتها بالتنسيق مع الشرطة الوطنية الفلبينية لتحديد" هوية القنبلة مما يساعد فى تحديد المجموعة الإرهابية منفذة التفجير".

ووضعت السلطات الفلبينية القوات المسلحة فى حالة تأهب عالية لتأمين الأمان العام وضمان القبض على المسئولين عن الهجوم/ أو تحييدهم.

وقال ترينيداد: "إن القوات المسلحة ملتزمة بالتفويض الممنوح لها بحماية الشعب والدولة من تهديدات مختلف الجماعات، سواء أجنبية أو محلية".

ورفض وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو(الابن) يوم الأحد التعليق على وجود"عنصر أجنبى" وراء الهجوم ذكره الرئيس فرديناند ماركوس.

وقال: "لسنا فى حل من الكشف عن ذلك، ولكن هناك مؤشر قوي على وجود عنصر أجنبي