دول الاتحاد الأوروبي توافق على التقييم الذاتي لقائدي السيارات رغم الانتقادات الألمانية

تسعى دول الاتحاد الأوروبي مستقبلا إلى إلزام قائدي السيارات بالتأكيد على تمتعهم بلياقة كافية للقيادة حتى يمكن تجديد رخص القيادة لهم.

واتفق وزراء النقل في التكتل في بروكسل اليوم الاثنين، على أن يتم تطبيق اللائحة الجديدة على كل الأعمار، وليس على كبار السن وحسب.

ويتعين قبل تنفيذ اللائحة الجديدة بشكل نهائي، التوصل إلى حل توافقي مع البرلمان الأوروبي بخصوص هذا المشروع.

كان وزير النقل الألماني فولكر فيسينج أعلن صباح اليوم أنه لن يوافق على المشروع لأنه يرفض التقييمات الذاتية التي سيقدمها قائدو السيارات، غير أن المشروع حصل على موافقة أغلبية الدول الأعضاء.

وتأتي مراجعة هذه اللائحة بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية التي كانت اقترحت في مارس الماضي إلزام الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما بأن يقدموا كل خمسة أعوام تقييما ذاتيا يفيد بقدرتهم على القيادة أو أن يخضعوا لفحص طبي وذلك لتجديد رخص القيادة الخاصة بهم.

في المقابل، ترغب الدول الأعضاء في تجديد الرخص كل فترة تتراوح بين 10 و15 عاما، لكنها قالت إن من الممكن تشديد القواعد بالنسبة للأشخاص الأكبر سنا.

وترغب الدول الأعضاء أيضا في تخصيص فترة اختبار وإتاحة القيادة في وجود مرافق بالنسبة للأشخاص الذين تبدأ أعمارهم من سن 17 عاما في كل أنحاء دول التكتل، كما ترغب الدول الأعضاء في إصدار رخص قيادة رقمية.