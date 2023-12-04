واشنطن بوست تتساءل: من يدير غزة بعد الحرب؟

تساءلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عمن سيدير غزة بعد انتهاء الحرب، قائلة إن الولايات المتحدة تبحث عن أفضل أسوأ الخيارات، لافتة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقول إن سلطة فلسطينية "معاد تنشيطها" يجب أن تحكم المنطقة، لكن الفكرة لا تحظى بشعبية واسعة النطاق لدى إسرائيل والعديد من الفلسطينيين.

* خطة اليوم التالي

وذكرت "واشنطن بوست"، خلال تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أمس الأحد، أنه بينما تبدأ إدارة بايدن التخطيط لـ"اليوم التالي" في غزة بمواجهة أسئلة شائكة مثل من يدير الأرض بمجرد وقف إطلاق النار، وكيفية إعادة الإعمار، وربما حيث تصبح في نهاية المطاف جزءاً من دولة فلسطينية مستقلة، يواجه أصحاب المصلحة مجموعة من الخيارات "غير الجذابة".

وخلال زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، سعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الدفع بتلك النقاشات، لكن لم يكن هناك سوى بضع إجابات سهلة.

وتدفع إدارة بايدن لتنصيب سلطة فلسطينية "معاد تنشطيها" لإدارة غزة، لكنها فكرة لا تحظى بشعبية لدى الحكومة الإسرائيلية وحتى بين العديد من الفلسطينيين، بحسب "واشنطن بوست".

وقال بلينكن للصحفيين أثناء وجوده في تل أبيب: "ليس لدينا أوهام بأن الأمر سيكون سهلاً. سيكون لدينا بالتأكيد اختلافات على طول الطريق"، لكنه قال إن البديل المتمثل في مزيد من العنف ومعاناة الأبرياء "غير مقبول".

* حماس لا زالت تحظى بشعبية

وذكرت "واشنطن بوست" أنه بعد أكثر من 15 عاما في السلطة في غزة، أصبحت حركة حماس الفلسطينية وأنصارها مترسخين بعمق في كل قطاع من قطاعات المجتمع، ليس فقط وزارات الحكومة التي يديرونها، لكن أيضاً الجمعيات الخيرية، والمحاكم، والمساجد، والفرق الرياضية، والسجون، والبلديات، والجماعات الشبابية.

وأشرفت حماس منذ عام 2007 على الاقتصاد، والرعاية الصحية، والمياه والكهرباء، والتجارة والبنية التحتية في القطاع، كما تدير قوات الشرطة النظامية، بما في ذلك المرور.

ولا زالت الحركة تحظى بشعبية بين العديد من الفلسطينيين بعد الهجوم، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أن إدارتي بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب ركزتا على التوسط في علاقات أفضل بين إسرائيل وجيرانها العرب، على حساب الفلسطينيين، الذين شعر كثيرون أنه تم تهميش قضيتهم، لكن الآن، بفضل حماس، أصبح الفلسطينيون محل اهتمام.

ويدعي الإسرائيليون عدم رغبتهم في العودة لاحتلال غزة، لكنهم يناقشون تعزيزات أمنية مثل منطقة عازلة على طول الحدود مع القطاع، والقدرة على الوصول إلى الأرض من جانب قوات الاحتلال خلال الفترة الانتقالية التي من شأنها إلغاء بعض عناصر الحكم الذاتي عن سكان غزة.