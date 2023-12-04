استعرضت قناة «الجزيرة» مظاهر الدمار في مدينة رفح الفلسطينية، بعدما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية غارة على حي التنور شرق المدينة، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة العشرات.

وقال مواطن فلسطيني، إنهم فوجئوا بصوت الانفجار وتناثر الحجارة والزجاج في المنطقة، بسبب الغارة الإسرائيلية، لافتًا إلى أن «قوات الاحتلال تستهدف النساء والأطفال، لعدم قدرتها على تحقيق نصر عسكري في الميدان».

وأعرب عن ثقته بأن «نصر الله قادم»، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْـمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ».

وأضاف: «والله إن نصر الله قادم ووعده قادم ولهم سوء العذاب يوم القيامة، هذا وعد ربنا، إن الله لا يخلف الميعاد، هادول ظلمة وقتلة وليسوا مقاتلين».

واستطرد: «الظالم هيجيه يوم ربنا يأخذه أخذ عزيز مقتدر لا يفلته.. الحمد لله ربنا لا يضيعنا ولا ينسانا، ومن جانبنا نشيع الشهداء ونسأل الله أن يتقبلهم».

وذكر أن الزلازل والأعاصير تسببت في مقتل ما يزيد على 30 ألفًا في المغرب، و70 ألفًا في تركيا، بخلاف 18 ألفًا في ليبيا، سائلًا الرحمة من الله للجميع.

وأكمل: «الحمد لله عندما يموت أطفالنا ونساؤنا ورجالنا وتتهدم بيوتنا نقول الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما نقول إلا ما يرضي ربنا، فلله ما أخذ وله ما أعطى.. كل الدمار بيتعمر والأنفس البشرية يتقبلهم ربنا من الشهداء».

واستُشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الإثنين، خلال سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

جنوبا، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، إضافة إلى وجود آخرين تحت الركام.

كما استُشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات، في غارة للطائرات الإسرائيلية على حي التنور شرق رفح.

واستشهدت الصحفية شيماء الجزار وعائلتها خلال قصف طائرات الاحتلال منزلهم في مدينة رفح.