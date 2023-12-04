بكين تتهم سفينة حربية أمريكية بتوغل غير قانوني في المياه الصينية

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اشتكت الصين، من توغل "غير قانوني" لسفينة حربية أمريكية في مناطق تطالب بها بكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال متحدث باسم الجيش الصيني، إن السفينة "يو إس إس" جابرييل جيفوردز اقتربت من جزيرة سكند توماس شول، التي تقع على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب الفلبين وتقع داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية للبلاد، دون تصريح اليوم الاثنين.

وقال الجيش الصيني، إن الولايات المتحدة انتهكت بذلك أمن الصين وسيادتها وأخلت بالاستقرار في المنطقة.

ولم ترد البحرية الأمريكية في البداية على طلب للتعليق.

ويدور نزاع بين بكين ومانيلا منذ عقود حول منطقة الشعاب المرجانية والجزر المتناثرة على مساحة واسعة غرب الفلبين وأقصى جنوب الصين.

وتقوم دوريات خفر السواحل في الدولتين بانتظام بمناورات خطيرة هناك.

وتبادلت القوات المسلحة الأمريكية، حليفة الفلبين، والصين، اتهامات بارتكاب سلوك خطير في المنطقة.

وتتمركز فرقة صغيرة من القوات الفلبينية في سفينة حربية متهالكة وبالية تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية بالقرب من جزيرة سكند توماس شول، وهي جزيرة مرجانية تعد جزءا من جزر سبراتلي والتي تعد بؤرة صراع بين عدد من الدول.

وتتهم الفلبين الصين بعرقلة الإمدادات للسفينة سيرا مادري التي تحتاج إلى إصلاح.

وتنتقد بكين، بانتظام مرور السفن الحربية الأمريكية عبر المضيق بين تايوان والصين وفي بحر الصين الجنوبي.

وفي أعقاب الاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الدولة وزعيم الحزب الشيوعي الصيني شي جين بينج في منتصف نوفمبر، كان هناك أمل في حدوث تقارب بين القوتين العظميين.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، قد قال يوم الجمعة الماضي، إنه سيجري مباحثات مع المسئولين بالجيش الأمريكي مرة أخرى بشأن استئناف اتصال توقف لبعض الوقت.