فرع ثقافة الأقصر يقدم توعية للشباب لمواجهة خطر المخدرات

نظمت قصور ثقافة الأقصر، عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار في المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع" تناولت تأثير المخدرات على صحة الشباب وتدميرهم، ومعاناة الأسر التي بها مدمن مخدرات، وهلاك الفرد المدمن وخطورته على من حوله.

كما عقدت محاضرة بعنوان "منظومة القيم الإيجابية في مجتمعنا المصري" أوضحت القيم الإيجابية وأثرها على الشارع المصري، وخطورة القيم السلبية حينما تتفشى في المجتمع، والمواطنة والانتماء من أهم ما يتميز به المجتمع المصري.

فيما عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "الفن ودوره في المجتمع"، أوضحت أنواع الفن وتغير الفن لبعض القوانين، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "التعاون وسعادة الأمة" أوضحت أثر التعاون في تقدم المجتمع، ولابد من التعاون في الوقت الراهن لصد العدوان.