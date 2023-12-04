فريد زهران: لو فزت بالرئاسة أحوال الناس حتتحسن خلال 5 سنوات

كشف فريد زهران، المرشح الرئاسي، إن تمويل الحملة الدعائية، يأتي بواسطة الأعضاء، مضيفا أنهم لم يتمكنوا من الوصول للسقف الأعلى وهو 20 مليون جنيه، حتى الآن.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد: «احنا مش أحزاب غنية ولكن كمان مش فقيرة ونستطيع جمع بضعة ملايين؛ للإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية».

وعن أهم 3 قرارات سيتخذها حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، أكد أن أحوال المواطنين سوف تبدأ بالتحسن في غضون مدة تبدأ من ثلاثة وحتى ستة أشهر، مشيرا إلى أن حل مشاكل الاقتصاد لن يكون بواسطة 3 قرارات، ولكن تحتاج إلى حزمة من القرارات المهمة، في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ولفت إلى أن الخروج من هذا المأزق الاقتصادي يقتضي حزمة من السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، منوها بأنه فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فلا بد من أن تقتصر ملكية أجهزة الدولة للمؤسسات على ثلاثة أنواع من القطاعات.

وذكر أن هذه القطاعات الثلاث ترتبط بالقطاع المرتبط بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والقطاعات المرتبة بالأمن القومي المصري، مثل قناة السويس، إلى جانب القطاعات المرتبطة بصعوبة دخول القطاع الخاص، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الصعبة.

وأشار إلى أنه في حال فوزه بالانتخابات سيعمل على إيقاف أجهزة الدولة عن الدخول في الاستثمار، بالأمر والإسناد المباشر، ومن ثم إعادة التنافسية للاقتصاد المصري، مشددا على أن تحقق هذا الأمر سيتيح الفرصة أمام آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل.