تراجع مخزون السدود يفاقم أزمة المياه في تونس

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استمر تراجع مخزون المياه في السدود التونسية إلى أقل من 20 % ، وفق بيانات مرصد الفلاحة التابع لوزارة الفلاحة، ما يعكس تفاقم أزمة شح المياه في تونس.

وبلغ مخزون المياه نسبة 6ر19 % من إجمالي طاقة استيعاب السدود حتى تاريخ يوم أمس الثلاثاء.

ويتواجد الجزء الأكبر من المياه في سدود المناطق الشمالية.

ووفق بيانات المرصد ، تراجعت إمدادات المياه هذا العام بأكثر من الثلث مقارنة بالمتوسط، ويقدر العجز المسجل بنحو 68 %.

وعانت تونس من جفاف لخمس سنوات متتالية وانحباس الأمطار لفترات طويلة، وهي من بين الدول الأكثر تهديدا بشح المياه في منطقة الحوض المتوسط.

وأدى ذلك إلى تقلص في محاصيل الحبوب والخضروات وارتفاع الأسعار.