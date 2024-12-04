 جيش الاحتلال يعلن رسميا انتشال جـثة محتجز إضافي من قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يعلن رسميا انتشال جـثة محتجز إضافي من قطاع غزة


نشر في: الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - 9:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - 9:24 م

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، رسمياً انتشال حثة محتجز إضافي من قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أقر بمقتل 6 محتجزين إسرائيليين في غارة قرب موقع احتجازهم بخان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أنه استعاد جثثهم في أغسطس الماضي.

وزعم جيش الاحتلال: «قُتل أليكس دانزيج، ويورام ميتسجر، ونداف بوبيلويل، وحاييم بيري، ويوجيف هوشستين، وأبراهام موندر، على يد حماس في نفق بخان يونس، بينما كان سلاح الجو يهاجم مكانا قريبا، بحسب موقع "الغد" الإخباري.

وذكرت عائلات المحتجزين أن الجيش أبلغهم بأن 6 محتجزين قُتِلوا في أثناء احتجازهم بقطاع غزة، وذلك في أعقاب غارة إسرائيلية على القطاع.

وأضاف عائلات المحتجزون أن الجيش أبلغهم أيضا بأنه استعاد جثامين القتلة الستة ونقلهم إلى إسرائيل.

والأحد الماضي، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن هناك تقديرات تشير إلى انخفاض عدد المحتجزين الأحياء لدى حماس خلال الشهرين الأخيرين.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن الجهات الأمنية أوصت المستوى السياسي بوقف مؤقت لإطلاق النار من أجل إعادة المحتجزين.

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