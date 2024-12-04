وزير خارجية بريطانيا: يد روسيا ضالعة في العديد من الصراعات حول العالم

هاجم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي السياسات الروسية قائلاً : "أن الدور الروسي يتضح جليا في العديد من الصراعات الدائرة حول العالم".

وطالب لامي في اجتماع لحلف شمال الأطلسي الدول الأعضاء على "الجدية بشأن الإنفاق الدفاعي"، قائلاً: "نعيش أوقاتا عصيبة"- حسب وكالة رويترز.

وأضاف لامي:"نشهد الآن صراعات في جميع أنحاء العالم، الحرب هنا في قارتنا في أوروبا، والعدوان الهائل الذي نراه في كافة أنحاء الشرق الأوسط في ظل تدخل إيران الواضح في الشرق الأوسط، والصراع المتصاعد في السودان والآن في سوريا، هناك دولة واحدة لها يد في جانب كبير من هذه الصراعات، وهي روسيا".