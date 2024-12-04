أوكرانيا تنفي اتهامات روسية تتعلق بدعم كييف للجماعات المسلحة بسوريا

رفضت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، "جملة وتفصيلا" اتهامات روسية تشير إلى تقديم كييف الدعم للجماعات المسلحة في سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان عبر تطبيق تيليجرام أن أوكرانيا، على خلاف روسيا، تلتزم تماما وبلا شروط بالقانون الدولي، وحملت روسيا وإيران مسئولية تدهور الوضع الأمني في سوريا، بحسب وكالة رويترز.

وأمس الثلاثاء، اتهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا - أوكرانيا بتقديم دعم عسكري، خاصة بالطائرات المسيرة، للجماعات المسلحة السورية في الهجوم الواسع الذي تشنه على قوات النظام السوري وحلفائه في شمال غربي سوريا منذ الأربعاء الماضي، والذي سيطرت خلاله على مساحات واسعة، من بينها مدينة حلب ثاني كبرى المدن السورية والعاصمة الاقتصادية للبلاد.

وقال نيبينزيا، في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد في سوريا: «نود لفت الانتباه خصوصا إلى وجود آثار يمكن التعرف عليها تشير إلى ضلوع المديرية الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية في تنظيم الأعمال العدائية وتزويد المقاتلين بأسلحة في شمال غربي سوريا».

وأضاف: «نشير إلى تحديد هوية مدربين عسكريين أوكرانيين كانوا يدربون مقاتلي هيئة تحرير الشام على العمليات القتالية».