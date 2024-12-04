الأمم المتحدة تتبنى قرارا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعقد مؤتمر دولي في يونيو المقبل للدفع قدما باتجاه حل الدولتين.

وفي إطار مراجعتها السنوية للقضية الفلسطينية، صوّتت الجمعية العامة أمس على القرار بأغلبية 157 عضوا، مقابل 8 أعضاء صوّتوا ضدّه (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين)، بينما امتنع 7 أعضاء عن التصويت- حسب قناة الجزيرة.

وبموجب القرار، فإن الجمعية العامة "تؤكد دعمها الثابت، وفقا للقانون الدولي، لحلّ الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل العام 1967".