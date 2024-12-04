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أعداد جريدة الشروق
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مسيرات إسرائيلية تفتح نيرانها تجاه نازحين في شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة

وكالات
نشر في: الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - 1:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - 1:48 م

أفادت وكالة «شهاب» الفلسطينية، بأن جيش الاحتلال يطلق النار بشكل مكثف على شارع صلاح الدين باتجاه النازحين من بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وذلك في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي أجبر آلاف الفلسطينيين على إخلاء مراكز الإيواء قسرا في بيت لاهيا شمال غزة تحت تهديد السلاح.

وقال موقع «فلسطين أون لاين» عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تنادي عبر مكبرات الصوت على النازحين داخل مدارس الإيواء في بيت لاهيا، مطالبة إياهم بالخروج من المدارس.

ونوه بأن «قصفًا جويًا ومدفعيًا وإطلاق نار من الطائرات المسيرة يستهدف المنازل وأي مواطن يتحرك في شوارع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة».

ولفت إلى أن «الوضع في المنطقة يشهد تصعيدًا، وسط محاولات الاحتلال لفرض مزيد من الضغوط على المدنيين».

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