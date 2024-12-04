 شولتس يدعو إلى تعزيز انخراط اللاجئين الأوكرانيين في سوق العمل بألمانيا - بوابة الشروق
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شولتس يدعو إلى تعزيز انخراط اللاجئين الأوكرانيين في سوق العمل بألمانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - 5:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - 5:55 م

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رغبته في تعزيز انخراط الأوكرانيين العاطلين في سوق العمل بألمانيا أو العودة إلى وطنهم.

وخلال جلسة استجواب الحكومة في البرلمان اليوم الأربعاء، قال شولتس:"الكثير جدا منهم موجودون هنا منذ فترة طويلة جدًا، وحان الوقت للبدء فعليًا"، مشيرا إلى أنه على ألمانيا أن تعمل على تشجيع أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين واللاجئين الآخرين، على البحث عن وظائف بعد تلقيهم دورات لتعلم اللغة وغيرها من البرامج التأهيلية.

ورأى شولتس أن النجاحات التي حققتها الحكومة حتى الآن من خلال برنامج "جوب تربو"/التسريع الوظيفي/، ليست كافية.

وبعد مضي يومين على زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، صرح شولتس يأنه ناقش هذه المسألة "بشكل مفصل جدًا" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال شولتس إن زيلينسكي "أبلغني بأنه يسعى إلى إنشاء هيئة أوكرانية في ألمانيا وبولندا لدعم الأوكرانيين إما في العودة إلى وطنهم أو الاندماج في سوق العمل بألمانيا، بحيث يمكن لنا أن نعمل معا في هذا الاتجاه".


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