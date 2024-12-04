حزب المعارضة في كوريا الجنوبية يطالب الرئيس يون بالاستقالة

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دعا حزب المعارضة في كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول إلى الاستقالة أو مواجهة إجراءات العزل بعد أن فرض مرسوما للأحكام العرفية يوم الثلاثاء.