 حزب المعارضة في كوريا الجنوبية يطالب الرئيس يون بالاستقالة - بوابة الشروق
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حزب المعارضة في كوريا الجنوبية يطالب الرئيس يون بالاستقالة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - 4:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - 4:16 ص

دعا حزب المعارضة في كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول إلى الاستقالة أو مواجهة إجراءات العزل بعد أن فرض مرسوما للأحكام العرفية يوم الثلاثاء.


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