سيراليون تعتزم تطعيم 20 ألف من العاملين في المجال الصحي ضد الإيبولا

تعتزم سيراليون إطلاق حملة وطنية لتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد مرض الإيبولا، بعد عقد من التفشي الحاد للمرض في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

ومن المقرر تطعيم إجمالي 20 ألف من العاملين في المجال الطبي ضد الإيبولا، وفقا لما ذكره بيان يعلن عن بدء الحملة غدا الخميس.

وذكر البيان أنه سيتم إعطاء اللقاحات من مخزون التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) إلى المسعفين، الذين هم معرضون للخطر بشكل خاص قبل تشخيص حالة المريض، وكذلك سائقي سيارات الإسعاف والمعالجين التقليديين والمرشدين العلاجيين، الذين غالبا ما يكونون أول من يتعامل مع المرضى وأقاربهم.

وأضاف البيان أن الهدف هو حماية المنظومة الصحية وموظفيها بشكل أفضل من احتمال تفشي المرض من جديد وتخفيف آثار الفيروس.

ووصف وزير الصحة أوستين ديمبي الحملة بأنها استثمار في سلامة الشعب ومن أجل سيراليون أكثر صحة. ويُذكر أن منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مشاركين في حملة التطعيم.

ويتردد أن سيراليون هي الدولة الأولى التي تنفذ مثل هذا الإجراء لتوفير حماية أفضل للعاملين في الخطوط الصحية الأمامية.

ويُذكر أنه من بين ما يقرب من 9 آلاف حالة وفاة بسبب الإيبولا في جميع أنحاء العالم، تم تسجيل ما يقرب من 4 آلاف حالة في سيراليون.

وفي ذلك الحين، توفي 7٪ من العاملين في مجال الرعاية الصحية في سيراليون.