مقتل مشتبه به وإصابة 3 ضباط في إطلاق نار بولاية نبراسكا

أصيب ثلاثة ضباط شرطة في مدينة أوماها بولاية نبراسكا الأمريكية وقتل مشتبه به الأربعاء في تبادل لإطلاق النار داخل محطة وقود.

وقال قائد الشرطة تود شمادرار إن المشتبه به، وهو رجل في العشرينيات من عمره، كان قد أطلق النار في وقت سابق على رجل / 61 عاما/ داخل متجر بقالة نحو منتصف النهار، مصيبا إياه بعدة طلقات في الصدر. وتمكنت الشرطة من الحصول على رقم لوحة سيارة المشتبه به من موقع الحادث وتتبعت مركبته حتى محطة الوقود.

وأضاف شمادرار أن الضباط شاهدوا المشتبه به يترجل ويدخل دورة المياه، ثم خرج بعدها وبدأ بإطلاق النار على الضباط. وأصيب اثنان من الضباط مباشرة، بينما أُصيب ثالث بشظايا. ورد الضباط بإطلاق النار ما أدى إلى مقتل المشتبه به.



وقال شمادرار: "هذا يوم شديد الخطورة في مدينة أوماها بسبب هذا المشتبه به".

وبحسب شرطة أوماها، نقل الضابطان المصابان إلى مستشفى محلي، وإصاباتهما لا تهدد حياتهما، بينما خرج الضابط الذي أصيب بشظايا بعد تلقي العلاج. أما حالة ضحية إطلاق النار الأولى فلا تزال غير واضحة.