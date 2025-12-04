قلق في ريال بيتيس قبل مواجهة برشلونة بعد إصابة أنتوني

دقت حالة أنتوني البدنية ناقوس الخطر في ريال بيتيس قبل مواجهة برشلونة المرتقبة يوم السبت في ملعب لا كارتوخا، بعدما غادر الجناح البرازيلي ملعب سيوتات دي فالنسيا وهو يعرج بوضوح عقب مباراة الفريق في كأس الملك أمام تورّنت.

أنتوني ظهر متأثراً بضربة تعرض لها خلال اللقاء، وخرج من منطقة غرف الملابس وهو يسير بصعوبة نحو الحافلة التي أقلّت الفريق إلى الرحلة العائدة إلى إشبيلية، الأمر الذي أثار قلق الصحفيين والجماهير الحاضرة.

ورغم المشاهد التي أظهرت معاناته، حاول اللاعب طمأنة الجميع قائلاً: "اطمئنوا، هناك وقت للتعافي. أنا بخير"، لكنه بدا متألماً بشكل واضح أثناء سيره.

المفاجأة أن أنتوني شارك أساسياً أمام تورّنت في خطوة غير متوقعة، وظل على أرض الملعب لأكثر من ساعة قبل أن يستبدله المدرب في الدقيقة 66، حين دخل بابلو جارسيا بدلاً منه.

ويستعد بيتيس لمواجهة قوية أمام برشلونة مساء السبت عند الساعة السادسة والنصف، وسط ضيق الوقت للتحضير، ما يعزز المخاوف بشأن جاهزية اللاعب البرازيلي، رغم محاولاته المستمرة لتهدئة القلق بتكرار كلمة "هدوء".

يُذكر أن أنتوني غاب عن ديربي إشبيلية الأحد الماضي بسبب الإيقاف، بينما افتقد الفريق أيضاً خدمات إيسكو وسفيان أمرابط للإصابة، بعدما تعرضا لحادثة غريبة في مباراة الفريق أمام أوتريخت؛ إذ تسبب أمرابط دون قصد في إصابة زميله إيسكو بعد تدخل خاطئ، ليخرج الاثنان مصابين بشكل مؤثر.

وبين الشكوك حول جاهزية أنتوني واستمرار غياب عدد من العناصر المهمة، يجد ريال بيتيس نفسه أمام اختبار صعب قبل مواجهة برشلونة الذي يرى مدربه مانويل بيليغريني أنه يصل للمباراة "في لحظة جيدة".