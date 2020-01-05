وكالة الأنباء الألمانية: مئات الآلاف في إيران ينظمون مسيرات احتجاجا على مقتل سليماني

نظم مئات الآلاف من الإيرانيين مسيرات جنائزيةفي مدينتي الأهواز ومشهد اليوم الأحد، حدادا على مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في غارة جوية أمريكية في بغداد أمس الأول الجمعة، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط.



وبثت العديد من القنوات التلفزيونية الإيرانية تلك المسيرات على الهواء مباشرة.



وتم نقل جثة سليماني من بغداد إلى مدينة الأهواز جنوب غرب إيران صباح اليوم الأحد.



وسيتم دفن جثة سليماني في مدينة كرمان مسقط رأسه بعد غد الثلاثاء، حيث تخطط أيضا العديد من المدن الإيرانية لتنظيم مسيرات جنائزية في الأيام المقبلة.



ومن المتوقع أن يشارك ملايين الإيرانيين في المسيرات. وسيتم إقامة أحد المراسم مساء اليوم الأحد في العاصمة طهران بمشاركة القيادة الإيرانية.



وكان سليماني يُنظر إليه على انه أحد أكثر القادة العسكريين نفوذا في إيران، ويمارس نفوذه في العراق وسورية وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط يوجد لإيران فيها موطئ قدم.



وتعهد قائد الثورة الإسلامية في إيران، أية الله علي خامنئي بـ"رد قاس" على قتل سليماني، بينما دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن قراره بأصدار أمر بشن الغارة الجوية المميتة، قائلا إنه اتخذ القرار لوقف حرب.